Энергетический потенциал Азербайджана в центре внимания зарубежных СМИ

Для масштабного получения электроэнергии от морских ветров в Азербайджане, необходимо установить партнерство с международными разработчиками экологически чистой энергии, аналогично "Контракту века", заключенному с западными нефтегигантами в 1994 году. Это станет ключевым шагом в осуществлении стратегии перехода от добычи газа на суше к использованию возобновляемых источников энергии в ближайшие десятилетия.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье издания Recharge News, посвященной энергетическому потенциалу Азербайджана.

Издание подчеркивает, что из-за значительных капиталовложений в строительство морских ветряных электростанций, правительство готово проводить открытые дискуссии о "соглашениях о разделе продукции" с европейскими разработчиками. Эти разработчики готовы ускорить процесс строительства электростанций с мощностью более 7 ГВт, как было запланировано Всемирным банком на 2040 год.

Стратегическое партнерство всегда будет очень важно для Азербайджана в энергетическом секторе, особенно учитывая недавнее сотрудничество Баку с разработчиком из Абу-Даби Masdar и британской BP, которые реализуют проекты по возобновляемой энергии.

"Инвестиции от ведущих мировых участников в области ветроэнергетики, в рамках подобных сделок, могут привести не только к увеличению генерации электроэнергии на гигаваттном уровне. По оценкам Всемирного банка, быстрое развертывание ветряных турбин может способствовать созданию энергопарка, способного удовлетворить 37% национального энергетического спроса к концу следующего десятилетия. Эти инвестиции также могут способствовать промышленному и экономическому развитию. Если Азербайджан стремится раскрыть потенциал Каспийского моря, то необходимо использование местных кадров. Не все компоненты могут быть поставлены из европейских стран.

Одним из камней преткновения на пути к коммерциализации ресурсов ветроэнергетики Азербайджана являются турбинные лопасти.

Заместитель вице-президента по энергетическому переходу Socаr Теймур Гулиев заявил о ряде технических вопросов, связанных с работой со Всемирным банком. Одной из них он назвал проблему доставки лопастей на Каспий: Китай предлагает наилучшее соотношение цены и качества, но сухопутный маршрут "потребует значительных затрат"", - отмечается в статье.

Автор напоминает, что в предыдущем году компания Masdar заключила соглашение с правительством Азербайджана о строительстве энергостанций общей мощностью 10 ГВт, включая морскую ветряную электростанцию Hector, емкостью 2 ГВт. Компания-разработчик из Саудовской Аравии ACWA Power также активно продвигает проект строительства морской ветряной электростанции мощностью 15 ГВт с использованием аккумуляторов от Masdar. Интеграция таких мощностей в национальную энергетическую сеть, имеющую текущую максимальную мощность в 9 ГВт, может вызвать трудности. Поэтому необходимо обдумать возможные варианты использования этой энергии: учитывая отсутствие крупного местного рынка и отсутствие синхронизированного рынка электроэнергии, подобного в Европейском союзе, для бесперебойной передачи энергии между странами.

Какими бы ни были препятствия, если Азербайджан хочет достичь своей цели - сократить выбросы CO2 на 35% к 2030 году и на 40% к середине века (по сравнению с уровнем 1990 года), то мало кто сомневается, что морской ветер станет основным двигателем - не в последнюю очередь для нефтедобывающего государства, которое стремится к декарбонизации экспорта нефти и газа, составляющего треть его валового внутреннего продукта.

"Мы хотим развивать этот ресурс с двух точек зрения: экологически чистого водорода и экологически чистого электричества", - сказал исполнительный директор ACWA Power Селим Гювен.

"Согласно прогнозам датской аналитической компании Aegir Insights, после запуска в эксплуатацию ветрового парка в азербайджанском секторе Каспийского моря стоимость производства энергии может достигнуть 81 евро за мегаватт-час. Турция может способствовать развитию ветроэнергетики на континенте. Также предполагается, что электрокабель протяженностью 1200 километров и мощностью 1 гигаватт, проложенный по дну Черного моря, будет способствовать развитию "зеленого коридора", связывая Центральную Азию с странами Европейского союза. Это также будет способствовать развитию некоторых возобновляемых источников энергии в других странах Каспийского региона. Это своеобразная "мирная линия передачи электроэнергии", - отмечается в статье.