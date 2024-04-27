Исламское финансирование – эффективный механизм для удовлетворения растущего спроса на инфраструктурные проекты

Исламское финансирование - это эффективный механизм для удовлетворения растущего спроса на инфраструктурные проекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, выступая на панельных дискуссиях на тему применения исламского финансирования для развития устойчивой инфраструктуры" в рамках ежегодных собраний ИБР в Эр-Рияде.

Он отметил, что COVID-19 выявил уязвимости в инфраструктуре, истощая государственные ресурсы и обращая вспять прогресс в области развития.

"Треть наименее развитых стран сейчас находятся в худшем положении, чем до пандемии. Без немедленных действий перспективы их развития могут еще больше ухудшиться. Наименее развитые страны обладают огромным экономическим потенциалом, который ждет своего раскрытия. Увеличение инвестиций в социальную и физическую инфраструктуру является ключом к сокращению бедности, улучшению здравоохранения и образования, а также созданию рабочих мест. Это также повышает устойчивость к будущим потрясениям, таким как пандемии и изменение климата", - сказал Аль-Джассер.

Он считает, что миру нужны долгосрочные решения, а устойчивые инфраструктурные проекты являются ответом.

"Однако финансирование этих проектов требует смены парадигмы. По оценкам, к 2040 году дефицит финансирования инфраструктуры составит 15 триллионов долларов США. Традиционные механизмы государственного финансирования не способны удовлетворить растущий спрос на инфраструктурные проекты. Чтобы решить эти проблемы и мобилизовать достаточное финансирование для долгосрочных инвестиций, нужен свежий подход.

Именно здесь исламское финансирование проявляется как луч света. Его принципы, основанные на активах и распределении рисков, идеально соответствуют потребностям наименее развитых стран в долгосрочных инфраструктурных проектах", - пояснил он.

Более того, Аль-Джассер сказал, что исламское финансирование с упором на экологическую ответственность идеально подходит для поддержки этих начинаний.

"За последние пять десятилетий Исламский банк развития отстаивал исламское финансирование. Наша стратегия направлена на создание прочных партнерских отношений, развития финансовых рынков и расширения прав и возможностей частного сектора. Надежное управление имеет решающее значение для обеспечения эффективного снижения рисков в этой системе", - добавил он.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - "Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание". Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участниц.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана. Ожидается, что ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекут международное и региональное внимание. Ежегодные встречи будут включать в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях примут участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

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