Исламские финансовые принципы могут сыграть решающую роль в раскрытии потенциала инноваций.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил председатель группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, выступая на 18-м Глобальном форуме Исламского банка развития по исламскому финансированию в рамках ежегодных совещаний ИБР в Эр-Рияде, передает Day.Az.

"Глобальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, требуют дальновидного руководства, которое подтолкнет нас к будущему, основанному на этических принципах и устойчивом развитии. Эта трансформация заключается в воспитании поколения предприимчивых лидеров, которые служат катализаторами экономического роста и прогресса своих сообществ. Это лидеры, которые видят возможности, выходящие за рамки существующих ограничений, которые готовы решать проблемы лицом к лицу и управляют процессом перемен. Они руководствуются не только финансовой выгодой. Они стремятся оказать положительное влияние на мир. Влияние предпринимательства выходит далеко за рамки отдельных предприятий. Когда предприниматели преуспевают, они оказывают глубокое влияние на будущие поколения", - сказал он.

Аль-Джассер отметил, что такие предприятия, как Alibaba, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, кардинально изменили экономический ландшафт и создали огромную ценность для людей во всем мире.

"Совокупная текущая рыночная стоимость этих компаний составляет почти 12 триллионов долларов, что превышает экономический объем Соединенного Королевства, Франции и России в 2023 году вместе взятых. Влияние успешных предпринимателей как на отечественную, так и на мировую экономику невозможно переоценить. Они создали миллионы рабочих мест, дали возможность бесчисленному количеству предприятий и стали катализаторами экономического роста в странах по всему миру. Поддерживая потенциальных предпринимателей, мы можем ускорить развитие и прогресс наших стран-членов", - сказал он.

Аль-Джассер добавил, что Global Entrepreneurship Monitor показал, что как новые, так и уже существующие предприниматели вносят значительный вклад в достижение Целей устойчивого развития.

"Однако критическое неравенство сохраняется, что требует немедленного внимания. По данным Всемирного банка, наблюдается резкий контраст в темпах создания новых предприятий. Устранение этого пробела имеет решающее значение. Создавая благоприятную среду, которая поддерживает и развивает предпринимательство, мы можем раскрыть потенциал инноваций и способствовать прогрессу для поколений. Такие инициативы, как микрофинансирование, адаптированные к исламским финансовым принципам, могут иметь решающее значение в этом отношении", - сказал он.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - "Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание". Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участниц.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекают международное и региональное внимание. Ежегодные встречи включают в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях принимают участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

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