Председательство COP29 выдвинет несколько новых инициатив.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник управления устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов в ходе презентации на тему "На пути к COP29 - приоритеты и повестка дня", проведенной в рамках ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Эр-Рияде.

"Ожидается, что на COP29 председательство COP29 выдвинет ряд новых инициатив. Подготовка и согласование этих инициатив обсуждаются в рамках переговорной группы, которую возглавляет ведущий переговорщик в МИД", - сказал он.

Гусейнов отметил, что на COP29 переговоры будут сосредоточены на климатическом финансировании, прозрачности и NDC (определяемые на национальном уровне вклады).

"COP29 будет посвящен объединению всех этих элементов для продвижения процесса вперед. Организационный комитет состоит из 57 членов, представляющих правительство и НПО. Для быстрого перехода от согласованного текста к практической реализации и расширения сотрудничества между председательствами COP был создан механизм "Тройка", - сказал он.

Гусейнов отметил, что перед Рамочной конвенцией ООН об изменении климата и председательством COP29 лежит важная работа по оказанию поддержки сторон в представлении их первых двухгодичных отчетов о прозрачности к концу этого года.

"Эти отчеты необходимы для отслеживания прогресса и укрепления доверия, и COP29 организует серию семинаров, начиная с мая в Азербайджане, для поддержки сторон", - сказал он.

Отметим, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в ноябре этого года в Азербайджане.

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