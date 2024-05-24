Компании США приглашены к участию в тендере по созданию Гобустанской солнечной электростанции

Американские компании приглашены к участию в аукционе по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сообщено 24 мая в ходе встречи директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) при министерстве энергетики Азербайджана Джавида Абдуллаева с представителями американской делегации.

"Интерес к этому объявленному в мае первому открытому международному аукциону по объекту ВИЭ в Азербайджане очень высок", - подчеркнул Абдуллаев на встрече с членом Сената США от штата Мэн Джилл Дьюсон, а также с членами Палаты представителей Конгресса США.

По словам директора BOEMDA, объекты "зеленой" энергетики, которые будут созданы в рамках сотрудничества с иностранными компаниями, будут способствовать глобальному энергетическому переходу и реализации Азербайджаном климатических целей.

Отметим, что Азербайджан планирует в течение пяти лет довести мощности ВИЭ в общем энергобалансе страны до 30-33 процентов.

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