Избегайте этих напитков и продуктов, если не хотите заработать жировую болезнь печени

Специалист в области питания, пищевых продуктов и медицинских наук из университета Тиссайд предупредила, что нужно стараться избегать обработанных и жареных продуктов. И особенно вредны для здоровья четыре вида таких продуктов.

Определённые виды продуктов могут нанести вред вашей печени. И всё из-за того, что они способствуют увеличению количества жира в печени.

Это различные печенье, фруктовые соки, газированные напитки. Кроме того, риск развития неалкогольной жировой болезни печени повышают продукты, содержащие много соли. В частности, это обработанные продукты.

По данным British Liver Trust, ожирение печени связано с избыточным весом, диабетом 2 типа, болезнями сердца, проблемами с кровообращением. При неалкогольной жировой болезни печени повышается вероятность развития рака печени или печёночной недостаточности.

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