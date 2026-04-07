Брокколи заменяет картофель в новом рецепте запеканки
Традиционный картофельный гратен претерпел значительные изменения: вместо картошки теперь используется брокколи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, этот новый способ приготовления обещает более легкое и полезное блюдо, не перегруженное крахмалом.
По мнению кулинаров, такой гратен содержит больше клетчатки, при этом сохраняет свою сытность и вкус. В отличие от картофеля, брокколи не требует сложной подготовки и долгое время не утруждает процессом нарезки. Просто разделите капусту на соцветия и сразу отправляйте в духовку.
Ингредиенты:
-
Брокколи - 600-800 г
-
Сливочное масло - 30 г
-
Мука - 1 ст. л.
-
Молоко или сливки - 300 мл
-
Сыр (чеддер, грюйер или смесь) - 150-200 г
-
Соль и перец - по вкусу
-
Панировочные сухари - 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
- Разделите брокколи на соцветия, бланшируйте 3-4 минуты или готовьте на пару.
- Приготовьте соус: растопите масло, добавьте муку, постепенно влейте молоко и доведите до густоты.
- В соус добавьте часть сыра, соль и перец.
- Выложите брокколи в форму, залейте соусом.
- Посыпьте оставшимся сыром и сухарями.
- Запекайте при 180°C около 30-40 минут до румяной корочки.
- Чтобы брокколи не потеряла текстуру, не переварите - бланшируйте не более 3-4 минут и сразу охладите. Окончательное приготовление происходит в духовке.
Для усиления вкуса можно добавить бекон, ветчину, курицу, индейку или креветки.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре