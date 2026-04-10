Всего одна деталь сделает маринад для шашлыка особенным

С наступлением тепла начинается сезон пикников и шашлыков. Как сделать это популярное блюдо вкусным и избежать распространенных ошибок в приготовлении? Доктор Александр Мясников все разъяснил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, в эфире программы "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" знаменитый кардиолог заявил, что с точки зрения диетологии еда, приготовленная на мангале, не может считаться полезной. Но для тех, кто ценит вкус жизни и любит наслаждаться пищей, шашлык - отличный выбор.

Для приготовления шашлыка можно использовать любой маринад. Главное, чтобы он помог мясу равномерно запечься. Остальное зависит от ваших вкусовых предпочтений.

А тем, кто предпочитает использовать минеральную воду в качестве маринада, специалист посоветовал ее солить. И только потом заливать филе. В таком случае полезные вещества не успеют испариться.

Зелень и овощи, по словам врача, лучше подавать к готовому шашлыку. Жарить их вовсе не обязательно.