Диетолог призвал включить в летнее меню один продукт

Диетолог Пабло Охеда (Мадридский университет Комплутенсе) заявил, что в жаркую погоду в рацион обязательно следует включать рыбу. По словам специалиста, правильный выбор продуктов питания помогает организму легче переносить высокие температуры и снижает нагрузку на пищеварительную систему.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, эксперта цитирует издание Deia.

Как объяснил врач, летом многие люди интуитивно переходят на более легкую пищу, поскольку в жару нередко возникают чувство тяжести в желудке, дискомфорт и вздутие живота. Рыба, напротив, содержит высококачественный белок и при этом, как правило, легче переваривается по сравнению с более "тяжелыми" белковыми продуктами.

"Рыба является источником омега-3 жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и нормальной работы головного мозга. Также в ней содержатся различные минералы и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования организма", - объяснил эксперт.

Охеда отметил, что для сохранения полезных свойств продукта предпочтение следует отдавать щадящим способам приготовления - запеканию, варке, тушению, приготовлению на пару или на гриле. По его словам, рыбу рекомендуется употреблять два-три раза в неделю.

Диетолог также посоветовал сочетать рыбу с другими полезными продуктами - овощами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами. Он подчеркнул, что в летний период особенно важно ограничивать потребление соли и отдавать предпочтение свежим, минимально обработанным продуктам.