Показан первый геймплей новой части The Sims

Издательство Electronic Arts и студия Maxis показали первый геймплей новой части симулятора жизни The Sims и подтвердили, что активно ведут разработку. Кадры из проекта впервые продемонстрировали на шоу Behind The Sims Summit, ролик опубликован на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пока The Sims 5 проходит под кодовым названием Project Rene и не имеет официального названия. Создатели назвали новую часть "The Sims следующего поколения", пообещав больше настроек игрового процесса.

В кратком фрагменте геймплея был показан режим строительства с возможностью менять элементы мебели и их размер. Также в новую часть обещают вернуть редактор создания стиля, который крайне понравился игрокам в The Sims 3.

В Maxis заверили, что Project Rene "кардинально изменит" впечатление игроков от того, как симы думают и ведут себя в виртуальном мире. По их словам, игрокам дадут больше возможностей обустраивать свои миры.

По словам разработчиков, в одном внутриигровом мире игроки впервые смогут взаимодействовать друг с другом в кооперативе, в то время как раньше The Sims была одиночной игрой.

Производство Project Rene находится на очень ранней стадии, поэтому в студии не стали уточнять точную дату выхода, лишь указав на то, что релиз произойдет "через несколько лет". The Sims 5 выйдет как минимум на ПК и мобильных устройствах, если судить по геймплейным кадрам.