В Twitter заблокировали аккаунты некоторых журналистов

В четверг, 15 декабря, в Twitter заблокировали аккаунты журналистов, которые писали про миллиардера Илона Маска, его семью и новую политику компании, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что были заблокированы аккаунты журналистов изданий The New York Times и The Washington Post, а также телеканала CNN. Блокировка аккаунтов может быть связана с новой политикой Twitter в отношении раскрытия данных людей без их согласия.

Блокировку аккаунтов этих журналистов по причине "доксинга" - поиска и публикации персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия - подтвердил сам Маск.

"К "журналистам" применяются те же правила доксинга, что и ко всем остальным", - написал он в Twitter.