Google привлекла основателей корпорации к «битве» искусственных интеллектов

Генеральный директор Google Сундар Пичаи обратился к основателям корпорации Ларри Пейджу и Сергею Брину с просьбой помочь своему детищу в "битве" искусственных интеллектов (ИИ), назревшей в сфере IT. Об этом сообщает издание The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошлом месяце Пейдж и Брин, которые оставили руководящие посты в Google еще в 2019 году, провели несколько встреч с топ-менеджерами корпорации. Главной темой обсуждения стала угроза для поискового бизнеса Google, которая исходит от чат-бота Chat GPT.

Chat GPT основан на базе ИИ GPT-3. Исходя из заданных параметров, бот может создавать содержательные и согласованные тексты, которые легко воспринимаются человеком. В Google считают, что применение конкурентами Chat GPT в поисковых машинах может создать серьезные проблемы для их сервиса.

Отмечается, что Пейдж и Брин одобрили планы текущего руководства Google по внедрению аналогичных интеллектуальных систем в свою поисковую машину. Для этих целей в Google одновременно запустили 20 ИИ-проектов, часть из которых может быть внедрена в поисковик уже в этом году.