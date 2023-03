В сети появилась информация о новой игре от авторов Dark Souls

Японская студия FromSoftware работает на новой неанонсированной игрой, создание которой началось еще в 2022 году. Об этом сообщает портал Emopulse, ссылаясь на данные, указанные в профиле продюсера студии Кеннета Чана в деловой соцсети LinkedIn, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В портфолио Чана указано, что с января 2022 года по настоящее время он курирует разработку некой игры, которая еще не была презентована. Никаких других подробностей о загадочном проекте он не раскрыл.

В Emopulse надеются, что новым проектом окажется долгожданное продолжение игры BloodBorne, которая вышла еще в 2015 году и с тех пор является одним из самых ярких хитов для PlayStation. При этом, отмечают журналисты, вполне вероятно, что загадочная игра FromSoftware положит начало совершенно новой франшизе.

На данный момент известно, что, помимо загадочной игры, в дорожной карте японской студии находится дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring, а также Armored Core VI: Fires of Rubicon.