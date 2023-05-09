Представлен смартфон Sharp с необычным экраном и защитой по военному стандарту

Японская технологическая компания Sharp представила на домашнем рынке новые смартфоны: флагман Aquos R8 Pro и младшую версию Aquos R8. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Equal Leaks.

Aquos R8 Pro получил 6,6-дюймовый экран типа IGZO OLED с разрешением 2730 на 1260 пикселей, частотой обновления 240 Гц и яркостью 2000 нит. Также матрица оборудована специальным фильтром, который сокращает влияние вредного синего света на глаза на 50%.

За производительность отвечают 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и 12 ГБ оперативной памяти. Под пользовательские данные выделен модуль емкостью 256 ГБ. Имеется слот для карт памяти типа microSD. Система основных камер включает матрицу на 48 МП и датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП. Аккумулятор - 5000 мАч.

Aquos R8 отличается от флагмана меньшим экраном (6,4 дюйма), меньшим объемом оперативной памяти (8 ГБ) и меньшим аккумулятором (на 4570 мАч). При этом Aquos R8 обладает защитой от ударов и вибраций по военному стандарту MIL-STD-810. Aquos R8 Pro имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

Оба смартфона Sharp поступят в продаже во второй половине лета 2023 года. Тогда же будут раскрыты и цены новинок.