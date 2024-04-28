Пользователей Android предупредили о взламывающем смартфоны фейковом Chrome

Исследователи Threat Fabric обнаружили новый банковский троян Brokewell, который под видом обновления для браузера Chrome на Android взламывает смартфоны и перехватывает конфиденциальную информацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал "Хакер.ru".

Ранее Brokewell скрывался под видом сервисов, работающих по схеме "купи сейчас, заплати потом", а также под австрийским приложением для цифровой аутентификации ID Austria. Основная функция этого трояна - кража данных и предоставление злоумышленникам удаленного контроля над зараженным устройством.

Brokewell обладает всеми стандартными возможностями банковских вредоносных программ, а также предоставляет удаленный доступ. Среди его возможностей - использование оверлеев для имитации страниц входа в приложения и кражи учетных данных. Вирус также может перехватывать файлы cookie, видеть нажатия и вводимый текст, собирать данные о пользователе и его местоположении, записывать звук из микрофона, видеть экран и регулировать настройки.

По данным исследователей, разработчиком Brokewell является человек с ником Baron Samedit, который продавал инструменты для проверки украденных учетных записей в течение двух лет. Эксперты считают, что этот троян будет доработан и в будущем его начнут продавать другим преступникам в даркнете.

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