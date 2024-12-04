Геймерский смартфон Red Magic 10 Pro с камерой-невидимкой испытали ножом и огнем

Техноблогер Зак Нельсон, также известный как JerryRigEverything, опубликовал на своем YouTube-канале видео с краш-тестом, в котором он испытал игровой смартфон Red Magic 10 Pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка не только успешно прошла все испытания, но и произвела впечатление на автора YouTube-канала JerryRigEverything благодаря своему дизайну и дисплею со встроенной под экран фронтальной камерой-невидимкой.

Блогер отметил, что качество снимков на подэкранную камеру у новой модели улучшилось, при этом она стала менее заметной в неактивном состоянии по сравнению с предыдущей версией.

Металлические торцы Red Magic 10 Pro царапаются от обычного канцелярского ножа. Прочность стекла дисплея оказалась стандартной: первые царапины появились только при использовании инструмента с шестым уровнем твердости. Кроме того, экран смартфона выдержал около 15 секунд воздействия открытого пламени, после чего он пострадал и начал искажать изображение.

Задняя панель смартфона выполнена из стекла, под которым расположены датчики камер, не выступающие наружу, что положительно сказалось на общей прочности устройства. Несмотря на все попытки согнуть аппарат, он не получил повреждений и не изменил своей формы, заслужив высокую оценку блогера.