Предсказано ухудшение графики в видеоиграх

Геймдизайнеры озаботились графической составляющей видеиогр из-за растущих расходов на разработку. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты издания отметили, что стоимость разработки Marvel's Spider-Man 2, которая вышла на PS5 в 2023 году, составила колоссальные 300 миллионов долларов. Это в три раза больше стоимости разработки предыдущей части игры, которая вышла всего пять лет назад. На примере видеоигры про Человека-паука журналисты NYT показали, что разработка игр становится все дороже.

По словам авторов заметки, десятилетиями титаны игровой индустрии делали ставку на графическую составляющую. Однако к началу 2020-х годов стоимость достижения реалистичных визуальных эффектов резко возросла. При этом кинематографический реализм на самом деле нужен не всем: бывший руководитель студии Square Enix Джейкоб Навок предсказал, что графика в играх может быть хуже с каждым годом.

Навок заявил, что высококачественные визуальные эффекты в первую очередь привлекают определенную группу геймеров в возрасте от 40 до 50 лет. Молодое поколение же больше тяготеет к играм с простой графикой, но с продвинутыми социальными функциями - например, Minecraft, Roblox и Fortnite.

Отмечается, что этот социальный аспект стал движущей силой в геймдизайне. "Для многих молодых геймеров игра - повод пообщаться с другими людьми", - отметил аналитик рынка и профессор Нью-Йоркского университета (США) Йост ван Дреунен.

Специалисты с рынка видеоигр полагают, что индустрия будет меняться. По словам геймдизайнера Дэвида Рейтмана из PricewaterhouseCoopers, недорого улучшить графику поможет искусственный интеллект (ИИ). Напротив, независимый разработчик Рами Исмаил заявил, что не верит в быстрые технологические решения и считает, что текущая траектория отрасли не определена.