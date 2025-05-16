Xiaomi выпустила дешевый и вместительный холодильник

Xiaomi выпустила бюджетный двухдверный холодильник Mijia 186L, цифра в названии которого указывает на общий объем внутреннего пространства устройства. Об этом сообщает портал ITHome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Холодильник Mijia 186L оснащен холодильной камерой объемом 129 литров и морозильной на 57 литров. Новинка имеет компактные размеры (560х505х1425 мм). Ее энергопотребление составляет 0,5 кВт*ч в сутки, а уровень шума во время работы не превышает 36 дБ.

Холодильник предлагает пять фиксированных режимов температурного контроля от 2 до 8 градусов Цельсия, а также разные функции, включая трехуровневые регулируемые полки, доводчик двери, съемный уплотнитель и держатели для бутылок различной высоты.

Розничная цена Xiaomi Mijia 186L в Китае составляет 842 юаня, однако с учетом государственной субсидии и в рамках специальной программы стоимость устройства может быть снижена до 673 юаней.