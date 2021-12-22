Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении насморка

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярное заблуждение, связанное с лечением насморка. В эфире рубрики "Спроси у Комаровского" на телеканале "Украина" доктор заявил, что растворы антибиотиков для промывания носа неэффективны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, использовать растворы антибиотиков можно только в двух случаях: первый - это когда их закапывают при гнойном конъюнктивите в глаза, а второй - это когда их закапывают при гнойном отите в ухо. "То есть когда есть некая замкнутая полость, откуда антибиотики не всасываются в кровь. Когда в этой полости можно достичь высокой концентрации антибиотика, вот тогда антибиотик туда вводить можно", - объяснил Комаровский.

Специалист назвал применение растворов антибиотиков для промывания носа "одним из самых больших преступлений". Как уточнил Комаровский, препараты, попадая в нос, стекают по задней стенке глотки и попадают в желудок. "Это идеальная модель формирования устойчивости к антибиотикам", - отметил врач и добавил, что в такой ситуации эффективные лекарства постепенно теряют смысл, потому что в организме человека возникают устойчивые к ним бактерии.