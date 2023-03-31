Пандемия COVID-19 повысила доверие к науке

Ученые Университета Бата, а также Оскфордского и Абердинского университетов показали, что после пандемии COVID-19 доверие к ученым значительно выросло, однако отношение к науке стало более поляризованным. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали результаты опроса более двух тысяч взрослых британцев, которые сообщали, выросло ли у них доверие к ученым, осталось на прежнем уровне или снизилось. При этом, чтобы определить связь с пандемией, респондентов спрашивали, насколько сильно изменился их уровень доверия к генетикам или к геологам.

У многих людей уровень доверия к генетикам увеличился, тогда как отношение к геологам не изменилось. Кроме того, сообщалось об увеличении доверия к фармацевтическим компаниям, которые принимали участие в разработке вакцин против коронавируса SARS-CoV-2.

Однако люди, которые сообщали о негативном отношении к ученым до пандемии, с большей вероятностью стали относится к ней еще более отрицательно независимо от их образования, политических взглядов, религиозных убеждений и возраста. Наоборот, доверие повысилось у тех, кто изначально относился к науке положительно. По словам авторов статьи, поскольку изменение доверия является предиктором готовности получить вакцину от COVID-19, вполне вероятно, что это будет иметь последствия для общественного здравоохранения.