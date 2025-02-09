Раскрыт механизм «эмоциональных качелей» при биполярном расстройстве

Канадские ученые из Университета Макгилла раскрыли причины чередования мании и депрессии у пациентов с биполярным расстройством психики. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Переходы между состояниями мании и депрессии - ключевая характеристика биполярного расстройства. Мания проявляется повышенной энергией, эйфорией, импульсивностью и сниженной потребностью во сне, а депрессия - подавленностью, усталостью, потерей интереса к жизни и мыслями о безнадежности. Эти фазы могут сменять друг друга с разной частотой, иногда разделяясь периодами стабильного настроения.

В новом исследовании команда обнаружила, что за резкими сменами настроения стоят двое так называемых "внутренних часов": 24-часовой биологический ритм и дофаминовый механизм, связанный с нейронной активностью.

"Наша модель предлагает первый универсальный механизм, объясняющий цикличность настроения. Это похоже на то, как солнце и луна вызывают приливы в определенное время", - объяснил ведущий автор исследования Кай-Флориан Сторч, доцент кафедры психиатрии Университета Макгилла.

Оказалось, что мания или депрессия возникают, когда эти два ритма синхронизируются определенным образом. У здоровых людей дофаминовый механизм, вероятно, остается неактивным, но у пациентов с биполярным расстройством он играет ключевую роль в перепадах настроения.

Ученые провели эксперименты на мышах, активировав дофаминовые нейроны в центре вознаграждения мозга. Это вызвало поведенческие ритмы, похожие на симптомы биполярного расстройства. Когда исследователи нарушили работу этих нейронов, ритмы исчезли, подтверждая важность дофамина в процессе.

Однако точные молекулярные механизмы и факторы, активирующие дофаминовые "часы", остаются неизвестными. Следующий шаг ученых - изучить эти процессы и потенциальные триггеры, включая генетические влияния и воздействие среды.