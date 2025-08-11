Ученые пришли к неожиданным выводам о риске деменции для современных поколений

Австралийские ученые из Университета Квинсленда совместно с коллегами из других стран выяснили, что современные поколения имеют меньший риск развития деменции в пожилом возрасте по сравнению со своими предшественниками. Особенно это заметно среди женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Jama Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выводы основаны на данных крупномасштабного проекта, охватившего более 62 тыс. человек из США, Великобритании и Европы.

Ученые выявили, что в возрастной группе 81-85 лет деменция встречается почти в два раза реже у родившихся в 1939-1943 годах (15,5%) по сравнению с теми, кто родился в 1890-1913 годах (25,1%).

Эксперты связывают положительную динамику с такими факторами, как улучшение системы здравоохранения, повышение доступности образования, снижение распространенности курения, а также более эффективное лечение сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Особенно заметный прогресс среди женщин исследователи объяснили расширением их образовательных возможностей со второй половины XX века.

Однако ученые предупреждают, что эта тенденция может замедлиться, так как многие ключевые улучшения в профилактике деменции уже реализованы. Кроме того, новые экономические вызовы и экологические факторы могут повлиять на будущую статистику.