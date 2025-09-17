Врач указал на три незаметных симптома гипертонии

Врач Драуцио Варелла заявил, что иногда у человека нет никаких явных симптомов, которые указывали бы на высокое артериальное давление. О том, какие три незаметных признака свидетельствуют о гипертонии, он рассказал изданию NSC Total, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Варелла посоветовал обратить внимание на самочувствие во время пиковых физических нагрузок. Если в такие моменты возникают боль в груди, головокружение или кровотечение из носа, стоит измерить давление, чтобы исключить гипертонию.

Здоровым людям, по словам врача, необходимо измерять артериальное давление один раз в год. При наличии наследственной предрасположенности к этому заболеванию мониторить показатели необходимо дважды в год. Людям с сахарным диабетом и достигшим 50-летнего возраста нужно делать это еще чаще, уточнил Варелла.