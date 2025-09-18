Врач рассказала, почему мозг — самый жирный орган в организме

Головной мозг является самым жирным органом в человеческом теле: на 60% он состоит из жиров (в сухом веществе), а остальные 40% приходятся на воду, белки, углеводы и другие вещества. Поэтому недостаток полезных жиров и воды в рационе пагубно сказывается на жизнедеятельности головного мозга и приводит к развитию патологических состояний, рассказала "Газете.Ru" Ольга Кондратенко, диетолог, нутрициолог, педиатр, эксперт компании SOLGAR, передает Day.Az.

"Функции жиров для головного мозга глобальны. Они формируют клеточные мембраны нейронов, обеспечивая нейронные связи. Играют значимую роль в метаболических процессах (обмене веществ), являются их незаменимыми участниками и служат источником энергии для мозга. Жиры необходимы мозгу на каждом этапе жизни человека, начиная с внутриутробной стадии развития эмбриона. В детском возрасте жиры необходимы для дальнейшего корректного развития мозга: их количество определяет поведение и активность ребенка, а также может быть маркером развития неврологических заболеваний", - объяснила она.

Больше всего липидов (разновидностью которых являются жиры) находится в миелиновых оболочках мозга. В белом веществе содержатся фосфолипиды, липиды, содержащие насыщенные жирные кислоты, обеспечивающие передачу нервных импульсов. В сером веществе присутствуют в основном липиды полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), участвующие в обработке сигналов в нервных клетках.

"С возрастом количество липидов в головном мозге уменьшается, особенно в белом веществе, что приводит к снижению проводимости нервных импульсов. Уменьшается и количество метаболически значимых липидов и увеличивается количество холестерина, способствующего формированию атеросклеротических бляшек. Постепенно мозг уменьшается в объеме, нарушаются его когнитивные функции, а именно память, скорость мышления и внимания. Сегодня прослеживается связь низкого содержания липидов в мозге и таких заболеваний, как шизофрения, болезнь Альцгеймера. В случае нарушения метаболизма липидов наблюдаются риски развития атеросклероза сосудов головного мозга, хронической ишемии головного мозга. А в случае истощения липидного пула (общее количество жиров (липидов) в организме) нарушается проводимость между нейронами мозга, затормаживается восприятие информации, что приводит к выраженным (клинически) когнитивным нарушениям. Зачастую в этом случае человеку требуется стационарная помощь", - добавила врач.

Важным и неотъемлемым фактором здесь является питание и водный режим.

"Включите в свой рацион продукты, богатые полезными жирами, полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), омега-3 жирными кислотами (жирная рыба, лосось, тунец, сельдь, сардина, орехи, особенно грецкие и миндаль, семена, например льняные и чиа). Кроме того, для мозга необходимы антиоксиданты, которые можно получить из фруктов и ягод (черника, клубника, апельсины, яблоки), овощей (брокколи, шпинат, листовая зелень). Одним из мощных антиоксидантов, защищающих клетки мозга и нервной системы от повреждений свободными радикалами и способствующих нормальной передаче нервных импульсов, является витамин Е, которым богато авокадо", - заявила эксперт.

Крайне необходимым для поддержания здоровья мозга продуктом является яйцо, в котором содержится холин и витамины группы В, влияющие на работу памяти и концентрацию внимания. Обязательно обратите внимание на наличие в рационе медленных углеводов, необходимых для обеспечения мозга энергией.

"Другим наиважнейшим фактором для здоровья и молодости мозга остается соблюдение водного режима. Рассчитать его несложно: для взрослых - это 30 мл/кг веса и 40 мл/кг веса летом и в условиях высоких температур. Для детей - не менее 50 мл/кг веса", - резюмировала врач.