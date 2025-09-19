Ученые выяснили, что не помогает сохранить сосуды при сидячем образе жизни

Продолжительное сидение ухудшает способность кожных сосудов расширяться, и даже резкие колебания температуры не устраняют этот эффект. К такому выводу пришли японские исследователи. Результаты научной работы опубликованы в European Journal of Applied Physiology (EJAP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте приняли участие 12 здоровых молодых добровольцев - по шесть мужчин и женщин. В один из дней участников проинструктировали два часа сидеть без движения при постоянной температуре воздуха 25 °C. В другой день условия моделировали смену климата: температура последовательно снижалась до 18 °C и поднималась до 35 °C - цикл повторяли дважды.

После каждого сеанса исследователи оценивали реакцию сосудов предплечья на внешние раздражители у каждого испытуемого. Ученые предполагали, что перепады температуры могли служить своеобразной "тренировкой" для стенок сосудов. Уже известно, что смена холода на тепло (например, в ходе контрастного душа) улучшает кровообращение организма, благодаря чему все ткани организма насыщаются кислородом.

Оказалось, что длительное сидение заметно снижало способность сосудов к расширению (вазодилатации) и усиливало склонность к сужению (вазоконстрикции) - независимо от изменений температуры воздуха.

Авторы подчеркивают: простая смена тепла на холод не компенсирует негативное воздействие сидячего образа жизни на сосудистую систему. Чтобы сохранить здоровье, необходимы регулярные перерывы и активные движения в течение дня.