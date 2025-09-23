Раскрыты неочевидные причины высокого давления

Скрытыми причинами гипертонии могут быть апноэ сна, избыток сахара в рационе, чрезмерное увлечение обезболивающими и одиночество. Об этом изданию Today рассказал терапевт Акшай Сайал, преподаватель медицины в Калифорнийском университете (США), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт отметил, что в число очевидных "провокаторов" повышенного кровяного давления входят лишний вес, курение, употребление алкоголя и соленой пищи, стресс и хроническая нехватка сна. Однако другие факторы гипертонии, такие как апноэ, остаются без внимания.

"Если человек храпит во сне, уровень кислорода в крови падает, из-за чего сердцу приходится работать немного интенсивнее, чтобы доставить кислород к внутренним органам. Из-за возрастающей нагрузки на миокард давление может повышаться", - объяснил врач.

Другой неочевидной причиной высокого давления доктор Сайал назвал избыток сахара в меню. Дело в том, что сладкие продукты и напитки часто содержат много углеводов, задерживающих жидкость в организме. Это увеличивает объем циркулирующей крови и нагрузку на сосуды. Известно, что плохое состояние сосудов также часто "идет рука об руку" с сахарным диабетом.

Другим скрытым фактором гипертонии выступает прием обезболивающих, особенно нестероидных противовоспалительных препаратов (таких как Диклофенак, Ибупрофен, Напроксен, Кетопрофен). Они также могут способствовать удержанию воды в организме.

Специалист напомнил, что вероятность развития гипертонии возрастает у тех, кто испытывает одиночество. Так происходит из-за связи социальной изоляции со стрессом - важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.