Создан новый метод «точечного» лечения рака

Ученые из Чанчуньского института прикладной химии нашли способ активировать противораковые препараты строго в зоне опухоли с помощью ультразвука. Результаты исследования опубликованы в журнале National Science Review (NSR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В основе метода лежит использование особых наночастиц со "спящими" противораковыми препаратами (пролекарствами). Они высвобождаются в организме только в определенном месте под воздействием ультразвука. В отличие от традиционной химиотерапии, такой подход позволяет избежать поражения здоровых тканей и значительно снизить токсичность лечения.

"Ультразвук - это не просто диагностический инструмент. Мы научились использовать его как точный триггер для активации лекарств прямо внутри опухоли", - отметил руководитель исследования доктор Чжаохуи Тан.

В отличие от прежних стратегий, где пролекарства активировались под действием кислотности или ферментов, новый метод опирается на физическое воздействие: ультразвук вызывает химическую реакцию с участием молекул NADH, естественно присутствующих в организме.

Эксперименты на мышах с колоректальным раком показали высокую эффективность технологии. Ультразвук проникал глубоко в ткани и запускал высвобождение действующего вещества строго в опухоли, не затрагивая остальной организм.

Сейчас ученые готовятся к клиническим испытаниям. Пока методику протестировали только на животных, и остается неясным, насколько успешно она "справится" с устранением сложных опухолей у людей.