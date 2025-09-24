Назван фактор ухудшения психического здоровья с детства

Получение доступа к смартфону в возрасте до 12 лет может увеличить риск развития эмоциональных проблем в будущем. К такому выводу пришли ученые американской исследовательской организации Sapien Labs. Результаты работы опубликованы в Journal of Human Development and Capabilities (JHDC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках проекта Global Mind Project специалисты проанализировали данные о психическом состоянии более 100 тысяч человек из разных стран в возрасте от 18 до 24 лет. Участников спрашивали, когда они впервые начали пользоваться смартфоном и сколько времени проводили за экраном.

Выяснилось, что те, кто получил первый гаджет до 12 лет, чаще сталкиваются с суицидальными мыслями, агрессией, сниженной самооценкой, эмоциональной неустойчивостью и ощущением утраты связи с реальностью. Особенно выраженной эта связь оказалась у девушек - у них наблюдалось снижение уверенности в себе и устойчивости к стрессу.

По словам ученых, около 40% негативного эффекта для психики обусловлено кибербуллингом (издевательствами в интернете), нарушениями сна и напряженными отношениями в семье. Именно эти факторы риска чаще возникали у детей, получивших ранний доступ к соцсетям.

Исследователи подчеркивают: чем ниже возраст получения первого смартфона - тем выше риск ухудшения психического здоровья во взрослом возрасте. Масштабы потенциального вреда, по их мнению, требуют мер предосторожности - от школьных программ по цифровой грамотности до возрастных ограничений и поэтапного допуска к гаджетам.