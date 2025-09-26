Найдено средство против вируса, вызывающего рак крови

Препараты тенофовир и долутегравир для лечения ВИЧ эффективно подавляют передачу малоизвестного вируса HTLV‑1, способного вызвать рак крови. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте использовались "гуманизированные" мыши, иммунная система которых была заимствована из человеческих клеток. После курса лечения двумя препаратами вирус практически прекращал активность внутри Т‑клеток.

По словам ученых, HTLV‑1 можно считать "родственником" ВИЧ, поскольку он поражает те же клетки иммунной системы. Вирус может долгие годы оставаться в организме, постепенно провоцируя тяжелые последствия, в том числе к Т‑клеточную лейкемию (вид рака крови) и хроническое воспаление спинного мозга.

Отмечается, что до настоящего времени не существовало ни вакцины, ни эффективной терапии, способной замедлить или остановить прогрессирование HTLV‑1.

В ходе работы исследователи также протестировали новый подход: сочетание противовирусных препаратов с блокаторами белка MCL‑1, отвечающего за выживание зараженных клеток. Такая комбинация позволила избирательно уничтожить инфицированные клетки, не затрагивая здоровые.

"Это дает надежду не только на профилактику HTLV‑1, но и на возможное излечение уже инфицированных пациентов", - заключили авторы исследования.