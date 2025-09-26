Врач описал портрет человека с раком легкого

Чаще всего рак легкого выявляют у пациентов, которые выкуривают больше одной пачки в день на протяжении 20 и более лет. Об этом "Газете.Ru" рассказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике министерства здравоохранения РФ Игорь Тюрин, передает Day.Az.

"В отношении рака легкого группа риска - это предельно конкретное понятие. Мы хорошо знаем, что самая высокая частота рака легкого наблюдается среди пациентов, которые интенсивно курят сигареты, то есть выкуривают больше одной пачки в день на протяжении 20 и более лет. И это люди, как правило, в возрасте старше 50-55 лет. Рак легкого не возникает просто так, "на пустом месте". До 80% заболевших имеют именно такой портрет", - сказал врач.

Для таких пациентов существуют специальные скрининги, которые позволяют вовремя выявить рак.

"Один из возможных инструментов ранней диагностики в нашей стране - диспансеризация. Терапевт видит наличие факторов риска после заполнения стандартной анкеты при прохождении диспансеризации или профилактического осмотра. Врач может понять, что вы входите в группу риска, собрав анамнез - расспросив о том, чем болели или болеют вы и ваши близкие родственники, и уточнив, курите ли вы, и как интенсивно. Если у близких родственников были онкологические заболевания, а вы заядлый курильщик, то даже сейчас правила диспансеризации позволяют провести КТ (НДКТ) вместо рентгенографии", - заключил Тюрин.