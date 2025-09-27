Найден способ «заставить» организм самостоятельно бороться с гепатитом B

В Германии стартовали первые клинические испытания вакцины TherVacB, предназначенной для лечения хронического гепатита B. В июне 2025 года первый пациент получил инъекцию препарата. Об этом сообщает Технический университет Мюнхена (TUM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что ранее в тестах на здоровых добровольцах вакцина показала хорошую переносимость и вызвала требуемый иммунный ответ.

Хронический гепатит B поражает около 254 миллионов человек по всему миру, увеличивая риск цирроза и рака печени. Существующие лекарства подавляют вирус и требуют пожизненного применения, а универсального излечения до сих пор нет. По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), эта инфекция уносит жизни 1,1 миллиона человек ежегодно.

TherVacB использует стратегию "прайм-буст" - комбинированную стратегию вакцинации, при которой проводятся две или более иммунизации. На первом этапе в организм вводятся белки вируса - это необходимо, чтобы подготовить иммунитет. После этого человек получает инъекцию модифицированного вирусного вектора, усиливающий клеточный ответ.

По словам ученых, такой подход активирует как выработку антител, так и работу Т-клеток, а сама вакцина охватывает более 95 % известных штаммов вируса. Если испытания окажутся успешными, TherVacB может стать первым методом терапии, способным запустить в организме естественный механизм устранения вируса и изменить глобальный подход к лечению гепатита B.