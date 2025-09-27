Невролог оценил связь заикания и деменции

Заикание, которым страдал голливудский Брюс Уиллис в детстве и у которого диагностировали лобно-височную деменцию, необязательно является фактором развития деменции. Об этом aif.ru заявил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

"Исходя из названия лобно-височной деменции, это поражение лобных и височных долей мозга, то есть высших корковых функций коры головного мозга, а за заикание отвечают глубинные структуры мозга", - отметил врач.

О проблемах с памятью у Уиллиса близкие начали говорить несколько лет назад. Уже в 2023 году, по словам родных, актеру требовался постоянный уход.