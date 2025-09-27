Названы неочевидные симптомы болезней почек

Болезни почек могут долгое время развиваться без выраженной симптоматики, из-за чего человек часто даже не подозревает о проблемах с этим жизненно важным органом. О неочевидных симптомах таких патологий "Газете.Ru" рассказал уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Артур Богатырев, передает Day.Az.

Как пояснил специалист, о сбоях в работе почек могут говорить довольно разнообразные и на первый взгляд не связанные между собой признаки. К ним врач отнес: частое или, наоборот, затрудненное мочеиспускание, рези, жжение или иные неприятные ощущения во время похода в туалет; симптомы, схожие с циститом; отеки на лице или ногах; боли в пояснице или в области спины; снижение аппетита; появление крови в моче; скачки температуры или нестабильное артериальное давление.

"Патологии почек могут возникать даже до рождения - у плода во время внутриутробного развития, а также у младенцев. Врожденные заболевания проявляются как сразу после рождения, так и в более позднем возрасте. Острые формы почечной недостаточности чаще всего диагностируются у детей до двух лет", - отметил Богатырев.

Он подчеркнул, что многие болезни почек на начальных стадиях протекают без ярко выраженных симптомов, но их все же можно выявить - при условии регулярных лабораторных обследований. Самыми доступными и информативными методами остаются общий анализ мочи и крови.

Особое внимание к состоянию почек стоит проявить людям с хроническими заболеваниями - в частности, при наличии: сахарного диабета; артериальной гипертензии; системных аутоиммунных болезней (например, красной волчанки).

Также скрининговую диагностику рекомендуется проходить после курса приема препаратов, способных оказывать токсическое воздействие на почки.

"Часто именно лабораторные тесты первыми позволяют узнать о сбоях в работе почек, когда внешне человек чувствует себя нормально. Поэтому регулярная профилактика - это не просто рекомендация, а важная мера по защите своего здоровья", - подчеркнул уролог.