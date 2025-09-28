Найден простой способ снизить чувствительность к боли

Просмотр природных пейзажей в виртуальной реальности помогает снизить болевую чувствительность - особенно у тех, кто глубже погружается в происходящее. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эксетера, работа которых опубликована в журнале Pain, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе эксперимента участникам вызывали умеренную боль, а затем показывали 45-минутные сцены природы - либо в формате 360 градусов через VR-гарнитуру, либо на обычном экране. Виртуальная реальность оказалась почти вдвое эффективнее: у добровольцев замедлялось развитие повышенной чувствительности, а обезболивающий эффект сохранялся даже спустя несколько минут после завершения просмотра.

МРТ показала, что у людей с более выраженной связью между зонами мозга, отвечающими за подавление боли, эффект был сильнее. Авторы отмечают, что подобные решения могут быть полезны в клиниках и домах престарелых - особенно там, где нет возможности бывать на природе.