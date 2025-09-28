Врач рассказала как использование ватных палочек может привести к тугоухости

Тугоухость - это нарушение слуха, которое может возникать по разным причинам. Первое место занимают механические травмы уха, которые возникают при чистке ушей ватными палочками, рассказала "Газете.Ru" врач-оториноларинголог Полина Вашкевич, передает Day.Az.

"Это тот случай, когда пациенты используют для чистки ушей ватные палочки. Увлекшись этим процессом, человек может легко травмировать не только слуховой проход, но и барабанную перепонку - главную мембрану, которая первая воспринимает звуковую волну. Травма барабанной перепонки и вследствие этого возникшая перфорация - ведут к стойкому снижению слуха, которое иногда корректируется только с помощью хирургического лечения", - объяснила врач.

На втором месте - акустические травмы, возникающие вследствие влияния громкого звука или шума.

"Обычно это характерно для тех, кто работает на шумном производстве (заводе, фабрике): нормой считается шум, не превышающий в среднем 80 дБ. Длительное шумовое воздействие негативно сказывается на состоянии звукового анализатора, а громкость более 100 дБ нередко приводит к гибели клеток, которые отвечают за восприятие звуков. То же касается пациентов, которые любят слушать громкую музыку в наушниках. Чтобы не допустить наступления снижения слуха, рекомендуется слушать музыку в наушниках не более 2-3 часов в день", - рассказала врач.

Третье место опасных факторов занимают лекарственные препараты, которые обладают ототоксичным действием. Например, антибиотики аминогликозидного ряда (гентамицин, стрептомицин), диуретики (фуросемид), цитостатики, используемые при лечении онкологических заболеваний (например, винкристин, метотрексат). Прием некоторых противовоспалительных препаратов в больших дозировках, таких как аспирин, тоже может вызвать симптомы тугоухости, но чаще всего это состояние обратимо.

"На четвертом месте - вирусные инфекции, которые могут спровоцировать снижение слуха. Это вирусы кори, краснухи, гриппа, а также герпесвирусы. Многие исследования подтверждают, что серьезные проблемы со слухом могут возникать после паротита (свинка)", - заключила врач.