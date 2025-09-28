Найден эффективный способ борьбы с устойчивыми опухолями

Ученые из Института медицинских исследований имени Уолтера и Элизы Холл (Австралия) предложили лечить агрессивные формы рака с помощью блокировки редкого молекулярного процесса - минорного сплайсинга. Как сообщается в журнале EMBO Reports, подавление этого механизма резко замедляет рост опухолей печени, легких и желудка, почти не затрагивая при этом здоровые клетки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Минорный сплайсинг - это особый тип "монтажа" РНК, который затрагивает лишь около 0,05% всех генов. Однако именно эти гены играют ключевую роль в делении клеток и активно участвуют в развитии злокачественных опухолей, особенно тех, что содержат мутацию KRAS - одной из самых агрессивных и трудно поддающихся лечению.

Ученые выяснили, что вмешательство в этот процесс вызывает повреждения ДНК в раковых клетках и активирует белок p53 - важнейший защитный механизм организма, запускающий саморазрушение клеток с мутациями.

Эксперименты на моделях рака легких у мышей, рыб и в лабораторных клетках показали, что снижение активности другого белка - RNPC3, участвующего в минорном сплайсинге, - значительно снижает опухолевую нагрузку. При этом влияние на здоровые ткани остается минимальным.

Теперь команда исследователей ищет соединения, которые смогут избирательно подавлять минорный сплайсинг. В перспективе это может привести к созданию нового класса противоопухолевых препаратов - особенно для лечения тех форм рака, которые не "поддаются" существующим методам терапии.