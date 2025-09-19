Врач назвал постоянную жажду и сухость во рту признаками сахарного диабета

Постоянная жажда и сухость во рту - это классические "красные флаги", сигнализирующие о возможном дебюте или декомпенсации сахарного диабета. Часто их списывают на жару или стресс, но это может быть первым сигналом о развитии заболевания.

Как передает Day.Az, об этом 19 сентября рассказал "Известиям" врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Никита Гурьянов.

По его словам, причина этих симптомов кроется в гипергликемии - состоянии, при котором уровень глюкозы в крови превышает нормуак

В норме содержание глюкозы не должно превышать 6,0 ммоль/л, при превышении значения примерно в 10 ммоль/л (так называемого почечного порога) организм пытается избавиться от избытка глюкозы и начинает выводить ее с мочой. Глюкоза - это осмотически активное вещество, она, как губка, "тянет" за собой воду, что приводит к обильному мочеиспусканию. Выводя избыток глюкозы, организм также теряет и жидкость, в результате чего возникает обезвоживание", - сказал эксперт.

Гурьянов сообщил, что сухость во рту является прямым следствием нехватки жидкости в организме. Слизистые пересыхают, что особенно заметно ночью и утром. Однако специалист предостерег, что жажда и сухость не всегда указывают на наличие диабета. Иногда причины могут быть гораздо проще: недостаток воды, жара или влияние лекарств на слюнные железы.

"Ключевое отличие диабетической причины - стойкое повышение уровня глюкозы в крови, которое легко подтверждается лабораторным анализом. Чтобы понять, есть ли риск развития сахарного диабета, нужно сдать анализ на уровень глюкозы крови натощак и гликированный гемоглобин", - заявил врач.

Он уточнил, что показатель гликированного гемоглобина отражает средний уровень глюкозы в крови за последние два-три месяца и помогает выявить преддиабет или уже развившуюся болезнь.