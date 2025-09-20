Врач назвала факторы риска ожирения печени

Ожирение печени (жировой гепатоз) является распространенной проблемой, особенно среди людей с избыточным весом, и может привести к серьезным заболеваниям.

Как передает Day.Az, врач-гастроэнтеролог и диетолог Наталья Панина из "СМ-Клиника" в интервью "Газете.Ru" 20 сентября объяснила, какие факторы влияют на развитие данного заболевания.

По словам Паниной, ожирение печени диагностируется, когда более 5% клеток органа накапливают жир. При этом наличие лишнего веса не всегда является необходимым условием. Заболевание повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может привести к циррозу.

"Одним из главных факторов риска является регулярное употребление алкоголя. И речь вовсе не о злоупотреблении алкоголем. Достаточно регулярно выпивать больше 40 г этанола для мужчин и 20 г для женщин, чтобы повысить риск заболевания", - пояснила Панина.

Также еще одной причиной ожирения печени является избыток насыщенных жиров и трансжиров, содержащихся в фастфуде и полуфабрикатах. Эти продукты способствуют увеличению уровня "плохого" холестерина и создают дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему.

"Рекомендуется следить за тем, чтобы жиры составляли не более 30-35% от общей калорийности рациона. При этом половину от этого объема должны составлять растительные жиры", - добавила врач.

Кроме того, избыточное потребление фруктозы и простых углеводов, особенно из сладких напитков, также способствует развитию жирового гепатоза.

"Лучше отдавать предпочтение цельнозерновым крупам и необработанным злакам. Важно включать в рацион овощи и салаты, богатые клетчаткой, которая помогает нормализовать обмен веществ и поддерживает здоровье микрофлоры кишечника, что напрямую влияет на состояние печени", - заключила Панина.