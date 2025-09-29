Создано новое средство против опасного вида рака

Ученые из Университета Макмастера разработали новый препарат, который помогает иммунной системе атаковать опухоли печени, блокируя жировой обмен в раковых клетках. Исследование опубликовано в Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рак печени активно использует жиры для роста, особенно у пациентов с жировой болезнью печени - распространенным состоянием, которое затрагивает миллионы людей по всему миру. Новый препарат, получивший название EVT0185, выборочно "отключает" в печени ключевой фермент жирового обмена - АТФ-цитратлиазу (ACLY). В результате у подопытных мышей опухоли сокращались и становились уязвимыми для иммунной атаки.

Неожиданно для исследователей основную роль в уничтожении опухоли сыграли не Т-клетки, а менее известные иммунные В-клетки. Это открытие демонстрирует недооцененную связь между обменом веществ опухоли и иммунной защитой, отмечают авторы работы.

В частности, эффективность препарата была доказана на модели тяжелой формы жировой болезни печени (MASH), которая значительно повышает риск развития рака. Исследователи планируют продолжить испытания, чтобы выяснить, вызывает ли подобную иммунную реакцию препарат у человека и эффективен ли он против других видов опухолей.