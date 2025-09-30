Названы повышающие риск инсульта условия

Инсульт летом представляет угрозу для тех, кто работает на огороде, едет в душном транспорте и работает в плохо вентилируемых помещениях, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Врач рассказал, что в группу риска входят лица, чей проезд до работы в душном транспорте, длительное ожидание авто на остановке в жару, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в закрытых, плохо вентилируемых помещениях, а также дачники. Он объяснил, что высокая температура в сочетании с недостатком свежего воздуха может привести к нарушениям гемодинамики и гипоксии, что зачастую ускоряет наступление инсульта.

"Кроме того, стоит отметить, что риск цереброваскулярных катастроф возрастает при резкой смене погодных условий. У пациентов с хроническими сосудистыми заболеваниями, такими как артериальная гипертензия и атеросклероз, в 70 процентах случаев наблюдаются проявления метеозависимости. Еще одним важным фактором риска является недостаточное потребление жидкости в условиях жаркого климата", - отметил Умнов.

Что касается дачников, то интенсивная физическая нагрузка в условиях жары приводит к значительному потоотделению, и как следствие вызывает дегидратацию организма, добавил доктор. Он пояснил, что дефицит жидкости вызывает нарушение микроциркуляции, особенно в периферических тканях, включая головной мозг, который является крайне чувствительным к гипоксии.