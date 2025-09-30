Найдены новые маркеры редкого рака крови

Ученые из онкологического центра City of Hope установили, что мутации в генах TET2 и ASXL1 связаны с тяжелым течением бластического плазмацитоидного дендритноклеточного новообразования (БПДКН) - редкого и агрессивного рака крови. Работа опубликована в журнале Oncotarget, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

БПДКН развивается из предшественников дендритных клеток, отвечающих за иммунный ответ. Болезнь быстро прогрессирует, слабо поддается химиотерапии и чаще поражает пожилых людей. При анализе данных 21 пациента исследователи обнаружили, что мутации гена TET2 встречаются у 57% пациентов, ASXL1 - у 33%. Эти изменения особенно характерны для больных старше 65 лет и связаны с более неблагоприятным прогнозом.

Также было выявлено, что ген CCDC50 проявляет аномально высокую активность в опухолевых клетках при БПДКН. В этом случае его экспрессия значительно выше, чем при других формах лейкозов, включая острый миелоидный. Когда болезнь отступает, активность CCDC50 снижается, что делает его перспективным биомаркером для отслеживания ответа на лечение.

Ученые отмечают, что трансплантация стволовых клеток может продлить жизнь пациентам с БПДКН. Однако заболевание по-прежнему остается крайне опасным. Авторы подчеркивают, что выявление CCDC50 как потенциального диагностического маркера может существенно повысить точность диагностики, ускорить оценку эффективности терапии и помочь врачам корректировать лечение в зависимости от хода болезни.

Наличие мутаций TET2 и ASXL1, в свою очередь, позволяет лучше прогнозировать течение заболевания и выбирать более "агрессивную" тактику лечения для пациентов из группы риска.