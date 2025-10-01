Назван защищающий от анафилактического шока препарат

Ученые Северо-Западного университета в США обнаружили, что препарат Zileuton, уже одобренный FDA для лечения астмы, почти полностью защищает от опасных реакций на пищевые аллергены - по крайней мере у мышей. Результаты исследования опубликованы в Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи выявили ранее неизвестную роль гена DPEP1, который регулирует анафилаксию - быстро развивающуюся и потенциально смертельную аллергическую реакцию. Этот ген контролирует выработку лейкотриенов в кишечнике, а Zileuton блокирует их образование. При введении препарата мышам, склонным к тяжелым реакциям, 95 процентов из них не проявили почти никаких симптомов анафилаксии после получения экстракта арахиса.

Сейчас для лечения пищевой аллергии существует лишь несколько одобренных препаратов, и ни один из них не подходит всем пациентам. Zileuton может предложить новый подход: временную защиту в виде таблетки, которую можно принять перед возможным контактом с аллергеном. Такой способ особенно полезен в ситуациях, когда невозможно полностью контролировать состав пищи.

В июле команда начала ранние клинические испытания на людях, чтобы проверить, повторятся ли впечатляющие результаты, полученные у животных. Если эффективность подтвердится, это может стать прорывом в профилактике смертельно опасных аллергических реакций.