Названы три ключевых витамина для защиты сосудов

Здоровье сосудов - основа долголетия и качества жизни. Инфаркты, инсульты, гипертония - все эти диагнозы связаны с состоянием сосудистой системы. Многие верят, что достаточно просто "пропить витамины", чтобы защитить себя от сосудистых проблем. Но так ли это? Об этом "Газете.Ru" рассказал эксперт телеканала "Доктор", врач-диетолог, гастроэнтеролог Евгений Арзамасцев, передает Day.Az.

"В целом наш организм действительно подвержен старению, и сосуды - не исключение. С возрастом сосудистая стенка становится более хрупкой, и это приводит к серьезным последствиям", - объясняет Арзамасцев.

Но, по словам врача, этот процесс можно замедлить: "Механизм старения сосудов мы можем отсрочить - во многом благодаря образу жизни и питанию. Витамины - важная часть этой профилактики".

Эксперт выделяет три ключевых витамина: B6, B9 (фолиевая кислота) и B12 (цианокобаламин). Именно их чаще всего не хватает, особенно у людей старшего возраста, а также при определенных особенностях питания или проблемах с желудочно-кишечным трактом.

"Недостаток этих витаминов встречается очень часто и требует внимания", - подчеркивает врач.

По словам Арзамасцева, признаки дефицита этих витаминов могут быть очень разными и не всегда специфичными: "Могут появляться слабость, утомляемость, мышечные боли, спазмы, головокружение, ощущение "мурашек" по телу. Но важно помнить: эти симптомы могут быть вызваны самыми разными причинами, а не только дефицитом витаминов группы B. Поэтому важна грамотная диагностика!"

Врач отмечает: на ранних этапах дефицит обычно почти не ощущается - кроме общей усталости, которую легко спутать со стрессом или переутомлением.

В последние годы врачи все чаще говорят о роли гомоцистеина - особой аминокислоты, которая в избытке повреждает сосуды и ускоряет развитие атеросклероза.

"Гомоцистеин может вызывать воспаление сосудистой стенки и увеличивать риск образования атеросклеротических бляшек. Главная задача - преобразовать его в безвредное вещество, и именно здесь нужны витамины B6, B9 и B12", - объясняет Арзамасцев.

Если этих витаминов не хватает, уровень гомоцистеина растет, а вместе с ним и риск сосудистых катастроф.

Врач подчеркивает: "Любые витамины и добавки стоит принимать только по показаниям, после консультации со специалистом. Просто так, "на всякий случай", делать этого не нужно". Особенно это касается людей с тяжелыми заболеваниями - любые добавки в таких случаях должен назначать только лечащий врач.

В некоторых случаях недостаток витаминов возникает из-за особенностей питания (например, у вегетарианцев и веганов часто отмечается дефицит B12), при заболеваниях ЖКТ, после некоторых лекарств. Без анализов и показаний "прописывать" себе витамины не стоит - это может быть не только бесполезно, но и вредно.

"Избыток витаминов тоже вреден, - напоминает эксперт. - Например, слишком много B12 может вызвать слабость, сонливость, мышечные боли, проблемы с кишечником. Поэтому важно соблюдать дозировку и контролировать уровень витаминов".

В большинстве случаев восполнить витамины можно даже только с помощью еды, но при условии, что питание будет разнообразным.

"B6 содержится в мясе, орехах, бобовых, крупах, хлебе. B9 - в рыбе, жирной рыбе, бобах, мясных продуктах. B12 есть только в животных продуктах - это важно помнить вегетарианцам", - отмечает Арзамасцев.

Если рацион ограничен или есть проблемы с усвоением, врач может рекомендовать специальные добавки или препараты.

Вопрос о комплексах с витамином C и рутином (рутин - витамин P) часто волнует людей, следящих за сосудами.

"Да, такие комплексы действительно помогают поддерживать здоровье капилляров. Но даже витамин C в больших дозах может быть вреден - например, повышает риск образования камней в почках, - предупреждает эксперт. - При резкой отмене после длительного приема возможно даже кратковременное снижение уровня витамина C ниже нормы".

Лучше получать витамин C из обычных продуктов: киви, цитрусовых, болгарского перца, зелени - здесь его много, и избытка не будет.

"Самое главное - не зацикливаться на одном продукте или одной добавке. Чем разнообразнее питание, тем меньше риск авитаминоза и тем лучше для сосудов", - советует Арзамасцев.

Если появились головокружения, необычные ощущения, стойкая усталость - не занимайтесь самолечением.

"Головокружение - симптом неспецифичный, и причина может быть не только в сосудах или витаминах. Важно пройти обследование и выяснить причину, прежде чем что-то принимать", - подчеркивает врач.