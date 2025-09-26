Раскрыты причины внезапной глухоты

Факторами внезапной глухоты у молодежи, помимо прослушивания музыки на высокой громкости в наушниках, оказались позднее бодрствование и употребление жирной пищи, а также другие аспекты современной жизни.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал Sohu.

Внезапной глухотой называют резкую потерю слуха на срок до трех суток. Одним из ее синдромов является заложенность в ушах и снижение слуха после пробуждения. Одной из причин внезапной глухоты является нарушение кровообращения во внутреннем ухе. Сосуды там отличаются малым размером и уязвимостью к закупорке и спазмам.

Жирная пища, долгое ношение наушников и откладывание отхода ко сну ведут к более быстрому изнашиванию этих сосудов. Кроме того, фактором ухудшения слуха может стать недавно перенесенная простуда или грипп.