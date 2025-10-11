Назван простой способ защиты от трех сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Сиднейского университета выяснили, что каждая дополнительная тысяча шагов в день снижает риск сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта у людей с повышенным кровяным давлением. Результаты опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 32 192 испытуемых с гипертонией. Средний возраст участников составил 64 года. В течение семи дней они носили на запястье акселерометры, фиксирующие количество совершаемых шагов и темп ходьбы. После этого наблюдение за добровольцами продолжалось почти восемь лет. За этот период было зарегистрировано 1 935 случаев сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта.

Анализ показал, что каждая дополнительная тысяча шагов сверх 2 300 в день снижала общий риск развития этих заболеваний на 17%. В частности, риск сердечной недостаточности уменьшался на 22%, инфаркта - на 9%, инсульта - на 24%. Схожие результаты были получены в ходе дополнительного исследования с участием 37 350 человек без гипертонии.

Также ученые отметили, что более быстрый темп ходьбы дополнительно снижал вероятность развития сердечно-сосудистых патологий. По словам авторов работы, значительные преимущества наблюдаются, даже если человек не достигает привычных 10 тысяч шагов в день, но передвигается быстро.