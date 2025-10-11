Создан тест для выявления пяти опасных инфекций по одной капле крови

Ученые из Университета штата Аризона создали портативный тест, который позволяет быстро выявлять COVID-19, лихорадку Эбола, СПИД и болезнь Лайма всего по одной капле крови. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Nano, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В основе разработки лежат наночастицы золота, покрытые специальными молекулами. Последние нужны для распознавания белков, связанных с конкретными заболеваниями. Некоторые наночастицы содержат антитела, которые связываются с вирусными или бактериальными белками, другие - антигены, привлекающие антитела организма.

После смешивания наночастиц с каплей биологической жидкости, например крови или слюны, частицы оседают на дно пробирки при наличии заболевания. Устройство NasRED направляет световой луч через жидкость и с помощью электронного детектора измеряет количество проходящего света. Повышение прозрачности "верхней" части жидкости говорит о том, что наночастицы оседают на дне - это служит сигналом наличия инфекции в организме.

По словам ведущего автора исследования Чао Вана, чувствительность устройства настолько высока, что оно способно обнаружить заболевание при наличии всего нескольких сотен молекул в образце - почти в 100 000 раз меньше, чем требуется для стандартных лабораторных тестов.

Исследователи отмечают, что NasRED отличается компактностью и простотой в использовании. Устройство можно применять как в сельских клиниках, так и в городских больницах. Ученые считают, что инструмент может значительно изменить подход к диагностике инфекционных заболеваний и общественному здравоохранению.