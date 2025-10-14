Найдена причина рецидива детского рака мозга

Ученые из исследовательского центра Sanford Burnham Prebys выяснили, что одной из причин рецидива нейробластомы - агрессивного рака мозга у детей - могут быть кольцевые внехромосомные элементы ДНК (вкДНК). Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Discovery (CD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ВкДНК образуются, когда фрагменты ДНК отделяются от хромосом и неправильно сшиваются при восстановлении повреждений генетического материала. Такие кольцевые структуры чаще встречаются в детских солидных (твердых) опухолях, чем считалось ранее. Их присутствие связано с особенно неблагоприятным прогнозом лечения.

Эксперименты на мышах и человеческих клеточных линиях показали, что опухолевые клетки с большим количеством копий онкогена MYCN на вкДНК быстро растут, но лучше поддаются химиотерапии. Напротив, клетки с меньшим количеством копий переходят в состояние старения. По словам ученых, они трансформируются в своеобразные "зомби-клетки", которые перестают делиться, но остаются в организме.

Именно второй тип раковых клеток может снова активироваться спустя год или два после завершения терапии, вызывая рецидив. Эти клетки также устойчивы к стандартным методам лечения.

В экспериментах на мышах сочетание традиционной химиотерапии с дополнительной, направленной на уничтожение стареющих клеток, значительно улучшало результаты.

"Мы стремимся создать новые препараты и их комбинации, которые остановят рост опухоли, устранив эти онкогенные циклы ДНК. Наша цель - превратить научные открытия в более эффективное и долговременное лечение детей с раком мозга", - отметил соавтор исследования Лукас Чавес.