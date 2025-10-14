Названы вирусы, которые могут вызвать рак печени

Вирусы гепатита В и С вызывают развитие воспалительных заболеваний печени, которые могут принимать хронические длительные формы течения, трансформируясь в циррозы печени и злокачественные опухоли, чаще всего гепатоцеллюлярный рак, рассказала "Газете.Ru" директор НИИ морфологии человека им. Авцына ФГБНУ "РНЦХ им. академика Б.В. Петровского", главный научный сотрудник референс-центра инфекционной и вирусной онкопатологии, член-корреспондент РАН Людмила Михалева, передает Day.Az.

"Например, носительство вируса гепатита В увеличивает риск развития рака печени в 100 раз, а при наличии цирроза на фоне гепатита В - в 1000 раз по сравнению с неинфицированными людьми. Хронический гепатит С в 20 раз увеличивает риск развития рака печени. А сочетанная инфекция с вирусами гепатита В и С увеличивает риск возникновения рака в 165 раз. Для медицины это очень серьезная проблема", - объяснила доктор.

По данным мировой статистики, более 2/3 случаев рака печени ассоциированы с вирусами гепатита В и С.

"При этом рак печени - довольно распространенная в мире опухоль, протекающая весьма агрессивно и плохо поддающаяся лечению. В среднем пациенты с данным заболеванием живут без лечения в течение 2-6 месяцев с момента установления диагноза, лишь единицы переживают пятилетний рубеж", - заключила Михалева.