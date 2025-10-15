Найден способ дистанционно «зачищать» раковые опухоли

Ученые из Университета Шэньчжэня создали систему дистанционного уничтожения раковых клеток, которая может самостоятельно превращать сахар в вещества, разрушающие опухоль. Результаты исследования опубликованы в журнале Nano-Micro Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда объединила фермент глюкозооксидазу (GOx), который расщепляет глюкозу в опухоли, и крошечные иридиевые частицы. Последние способны превращать образовавшуюся перекись водорода в агрессивные радикалы, уничтожающие раковые клетки. Легкое нагревание лазером ускоряет процесс: иридий расщепляет перекись на кислород, поддерживая реакцию и усиливая эффект.

Чтобы частицы точнее накапливались в опухоли, их покрыли мембраной раковых клеток. Такая маскировка позволила соединениям не "теряться" на пути к целевому новообразованию. В экспериментах на мышах комбинация катализа и лазерного нагрева полностью уничтожала опухоли.

Ученые объяснили, что место, где собираются частицы, можно отследить с помощью фотоакустической визуализации. Это технология, которая позволяет "увидеть" внутренние структуры объекта, например организма, с помощью лазера и специальных датчиков. По словам исследователей, эта особенность позволяет активировать их дистанционно, контролируя ход лечения.

Авторы работы подчеркнули, что главное преимущество метода заключается в его точности: система активируется только в опухоли за счет уникальных условий ее среды. Это снижает тяжесть побочных эффектов по сравнению с обычной химиотерапией.