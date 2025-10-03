Привычный напиток назвали защитником от рака печени

Международная группа исследователей из Китая и США выяснила, что регулярное употребление чая связано со снижением риска рака печени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты крупного исследования опубликованы в журнале Nutrients. В нем приняли участие более 2 тысяч пациентов с диагностированным раком печени и почти 8 тысяч человек без заболевания.

Ученые сравнили привычки участников, включая потребление чая, наличие вируса гепатита B и C, курение, употребление алкоголя и качество питьевой воды. Оказалось, что люди, которые на момент исследования продолжали пить чай, имели на 49 процентов меньший риск развития рака печени по сравнению с непьющими. При этом у тех, кто бросил пить чай, риск, напротив, оказался выше среднего.

Эффект проявлялся независимо от других факторов риска: у носителей вируса гепатита B и без него, у курильщиков и у тех, кто употреблял алкоголь. Особенно заметным защитное действие чая было у пьющих алкоголь: напиток снижал вероятность рака печени почти наполовину. Авторы считают, что антиоксиданты и полифенолы в чае могут играть ключевую роль в этих процессах.

Исследователи подчеркивают: чай не может заменить проверенные меры профилактики - вакцинацию от гепатита B, отказ от алкоголя и употребления сырой воды. Однако его регулярное потребление может стать дополнительным и доступным способом снизить риск заболевания, особенно для людей из групп повышенного риска.